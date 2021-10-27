Погребальные урны XI–XII веков обнаружили при строительстве трассы на Кубани

На месте строительства трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк обнаружили средневековые погребальные урны. Их возраст относится примерно к XI–XII векам.

О средневековом погребении рассказали в администрации Краснодарского края. В пресс-службе отметили, что такие могильники особенно интересны для археологов, так как по ним не так просто установить этническую принадлежность.

Вместе с глиняными сосудами с останками умерших были найдены сабли и наконечники стрел, детали одежды и украшения. В некоторых погребениях нашли захоронения лошадей. В одном даже сохранился набор деталей конской сбруи из серебряных и бронзовых бляшек. На них можно рассмотреть орнамент «трискель», означавший в древности вечное движение. Его можно встретить у сарматов, викингов и индийцев.

По словам вице-губернатора Сергея Болдина, сейчас ученые выдвигают разные гипотезы об этнической принадлежности этих погребений. Новые версии могут появиться, когда число раскопок будет увеличено.

«Но очевидно одно — изучение памятников археологии важно для воссоздания истории исчезнувших племен, оставивших древние захоронения», — отметил он.