Погранслужба ФСБ впервые назвала число приехавших в Россию жителей ДНР и ЛНР

Более полумиллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Россию с апреля по июнь. Эти данные пограничной службы ФСБ впервые появились на сайте Федеральной службы государственной статистики. Ранее приезжающих из республик Донбасса включали в общее число мигрантов с Украины.

Согласно представленным данным, во втором квартале 2022 года из Донецкой Народной Республики в Россию приехали 214 тысяч жителей, из Луганской Народной Республики — 293 тысячи человек. Всего в страну прибыли 707 тысяч жителей республик Донбасса.

При этом общее число россиян, которые отправились в ЛНР и ДНР за этот же период, превысило 412 тысяч человек. В данных не уточняется, сколько уехавших в ДНР и ЛНР получили российский паспорт на территориях республик.

Всего во втором квартале в Россию приехали 3,59 миллиона иностранцев. Среди них оказались 657 тысяч украинцев.