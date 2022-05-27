Погранслужба ФСБ рассказала о пресеченной украинской провокации в Крыму

В 2021 году пограничники РФ вынуждены были применить оружие для пресечения провокации украинских националистов и экстремистов. Последние запустили в воздушное пространство Крыма воздушные шары, которые несли корзину с антироссийскими агитационными материалами. Об этом рассказал в беседе с «Российской газетой» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Кулишов отметил, что порядок применения оружия пограничниками строго регламентирован российским законодательством.

В прошлом году, как сообщил Кулишов, пограничники семь раз применили оружие в ходе несения пограничной службы на сухопутном участке.

«При этом в шести случаях для остановки опасно маневрирующих транспортных средств, в одном — для пресечения провокации представителей националистических и экстремистских организаций Украины, запустивших в воздушное пространство Крыма воздушные шары с прикрепленной к ним корзиной, наполненной антироссийскими агитационными материалами», — пояснил генерал.

Использовать оружие в морских пространствах приходится преимущественно для остановки судов-нарушителей в процессе длительного преследования, а также для пресечения их опасного маневрирования, которое создает предпосылки морских происшествий, в числе которых угроза жизни и здоровью пограничников.