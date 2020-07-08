Пограничнику грозит 7 лет лишения свободы за отпуск Порошенко под чужим именем

Члены известной семьи пересекли границу под чужими именами за пределами пропускного пункта и отправились в отпуск. На Мальдивах, одном из самых дорогих курортов мира, Порошенко потратил 500 тысяч долларов. По мнению следователей, в нарушении закона бывшему президенту Украины посодействовал бывший пограничник. Ему грозит тюремный срок до семи лет.

Известно, что это далеко не первое нарушение закона Петром Порошенко. Против бывшего президента уже были возбуждены несколько уголовных дел. Он обвинялся в незаконном приказе о назначении в 2018 году Сергея Семочко на должность замглавы Службы внешней разведки, который ранее занимал должность начальника киевского управления.

Недавно Петр Порошенко заявил о своей невиновности по данному вопросу и призвал власти Украины извиниться за клевету, а Зеленского — скорее реализовать замысел по аресту своего предшественника. Бывшему украинскому лидеру временно удалось избежать заключения под стражу на период расследования.