Пограничники перед Новым годом столкнулись с наплывом грузовиков из Китая

В преддверии Нового года российские пограничники зафиксировали увеличение количества грузов из Китая. По их словам, на границе в Приморском крае образовались очереди.

«Как рассказал начальник Уссурийской таможни Николай Лощинин, в течение предновогодней недели было оформлено 957 транспортных средств. Отмечается значительное уменьшение убывающих большегрузов в КНР, в то же время значительно увеличилось количество автомобилей, въезжающих в Россию», — сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

В таможне отметили, что пропускная способность МАПП Пограничный в сутки составляет 100 транспортных средств в оба направления, но сейчас сотрудники поста оформляют автотранспортные средства с превышением нормы.

В пресс-службе отметили, что часто выезжающие в Китай машины прибывают к пункту пропуска заранее, не дождавшись принятия решения таможенного органа о выпуске товара и без оформления необходимых документов для выезда Это провоцирует появление очередей и создает трудности для водителей.

В таможне отметили, что они готовы оформить все обратно въезжающие транспортные средства в РФ, однако проезд через китайский пункт пропуска, как правило, прекращается в 18:00.

Ранее в СМИ появилась информация, что на границе с Китаем скопилась очередь из 300 большегрузов, которые стоят около недели.