Общество 11 мая 2023, 23:55 Погорельцы в Курганской области получат выплаты и жилищные сертификаты Потерявшим жилье из-за пожаров в Курганской области выплатят от 100 до 500 тыс. рублей Telegram

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Власти Курганской области опубликовали постановление, согласно которому пострадавшие от пожаров жители региона смогут по сертификату купить или построить новое жилье. Сумма денежной компенсации составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, уточнили в Telegram-канале регионального правительства.

«Жители Курганской области, утратившие жилье и дачи в результате объявленной чрезвычайной ситуации 7 мая, получат сертификаты на приобретение или строительство жилья и денежные компенсации», — подчеркнули власти.

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Те, кто в результате ЧС утратил зарегистрированное, но не единственное жилье, могут претендовать на выплату в размере 500 тысяч рублей. Лишившимся садовых домов на территории СНТ выплатят по 100 тысяч рублей.

При утрате единственного жилого дома на таких же участках сумма выплаты составит 300 тысяч рублей. Размер жилищного сертификата определят, исходя из нормы общей площади жилого помещения.

Жилищные сертификаты получат жители Кургана, деревни Плоской и села Юлдус Шадринского округа, а также деревень Нечунаево, Мишагино, Кодское и Могилево.

Масштабные природные пожары унесли жизни более 20 жителей Курганской области. Экстренные службы установили 46 виновных в ландшафтных пожарах в регионе, среди них есть дети.