27 апреля 2023, 09:22
Погорельцам в Свердловской области построят многоквартирный дом
Правительство Свердловской области выделит около 95 млн рублей на выплаты жителям Сосьвы
Из резервного фонда Свердловской области выделят около 95 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от крупного пожара. Поврежденные постройки восстановят, а также построят новый многоквартирный и модульные частные дома. Об этом сообщил в Telegram-канале департамент информационной политики региона.
Компенсации обсудили на координационном совещании в Сосьве с участием главы МЧС России Александром Куренковым. Губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить пострадавший жилой фонд в течение ближайшего строительного сезона. В поселке построят 60-квартирный дом и индивидуальные модульные жилые дома.
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На компенсации из резервного фонда направят порядка 95 миллионов рублей. Минсоцполитики региона откроет по каждому случаю «паспорт семьи», в котором укажет объем нанесенного ущерба, информацию о жильцах пострадавшего дома и их первоочередные потребности. Погорельцев поселят во временном жилье, обеспечат одеждой, продуктами и медикаментами. Семьям с детьми окажут адресную помощь. Школьников на лето отправят в лагеря, матерей с маленькими детьми — в санатории.
Утром 27 апреля Александр Куренков и Евгений Куйвашев облетели пострадавшую от пожара местность на вертолете и прошли по улицам Сосьвы, где без жилья остались более 600 человек. Погибли двое, Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.
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Свердловская область
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