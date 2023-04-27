Общество 27 апреля 2023, 09:22 Погорельцам в Свердловской области построят многоквартирный дом Правительство Свердловской области выделит около 95 млн рублей на выплаты жителям Сосьвы Департамент информационной политики Свердловской области / Telegram

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Из резервного фонда Свердловской области выделят около 95 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от крупного пожара. Поврежденные постройки восстановят, а также построят новый многоквартирный и модульные частные дома. Об этом сообщил в Telegram-канале департамент информационной политики региона.

Компенсации обсудили на координационном совещании в Сосьве с участием главы МЧС России Александром Куренковым. Губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить пострадавший жилой фонд в течение ближайшего строительного сезона. В поселке построят 60-квартирный дом и индивидуальные модульные жилые дома.

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На компенсации из резервного фонда направят порядка 95 миллионов рублей. Минсоцполитики региона откроет по каждому случаю «паспорт семьи», в котором укажет объем нанесенного ущерба, информацию о жильцах пострадавшего дома и их первоочередные потребности. Погорельцев поселят во временном жилье, обеспечат одеждой, продуктами и медикаментами. Семьям с детьми окажут адресную помощь. Школьников на лето отправят в лагеря, матерей с маленькими детьми — в санатории.

Утром 27 апреля Александр Куренков и Евгений Куйвашев облетели пострадавшую от пожара местность на вертолете и прошли по улицам Сосьвы, где без жилья остались более 600 человек. Погибли двое, Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.