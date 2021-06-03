Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду в выходные

До конца недели в столичном регионе сохранится сухая и солнечная погода. К выходным воздух продолжит постепенно прогреваться, температура вернется в рамки климатической нормы, сообщил центр погоды «Фобос».

В четверг, 3 июня, в столице ожидается ясная погода, днем будет +20…+22 градусов, в Подмосковье прогнозируют +17…+22.

В пятницу температура повысится на градус-полтора.

На выходных ночью потеплеет до +7…+12, днем в Москве и Подмосковье будет +22…+27. При этом в воскресенье, 6 июня, будет облачно, возможен небольшой дождь.

Лето в столице началось с похолодания. В ночь на среду, 2 июня, температура опускалась до +4 градусов.

В соседних регионах — Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях — ночью были заморозки до -1…-2 градусов. Севернее, в Коми, и вовсе выпал снег.

Похолодание вызвал активный холодный фронт. Сейчас он уже покинул столичный регион и ушел в Сибирь. Вместо него на европейскую часть России пришел скандинавский антициклон с малооблачной погодой и большими колебаниями температуры в течение суток.