Погоду «миллион на миллион» предрекли москвичам в воскресенье
Специалист центра «Фобос» Тишковец: 31 октября в Москве будет погода миллион на миллион
В последний день октября в Москве ожидается погода «миллион на миллион». Воздух прогреется до +11…+13 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 31 октября на погоду повлияла северная периферия антициклона, благодаря этому температурный фон будет существенно выше климатической нормы, сообщило РИА «Новости».
В Москве ожидается до +13 градусов, в Подмосковье — до +9…+14 градусов. Осадков, как и сильного ветра, не будет. Атмосферное давление будет медленно понижаться до 752 миллиметров ртутного столба.
Тишковец добавил, что небо в столице будет очень ясным.
«На языке авиационных метеорологов такая погода называется „миллион на миллион“», — пояснил синоптик.
Ранее в центре «Фобос» сообщили, что очень теплый воздух из Южной Европы продолжит доставить в европейскую часть России установившийся в средней тропосфере юго-западный ведущий поток. Пока прогнозируется сухая, преимущественно солнечная погода. А температура воздуха будет выше среднестатистических октябрьских значений.