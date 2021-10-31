Погоду «миллион на миллион» предрекли москвичам в воскресенье

В последний день октября в Москве ожидается погода «миллион на миллион». Воздух прогреется до +11…+13 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 31 октября на погоду повлияла северная периферия антициклона, благодаря этому температурный фон будет существенно выше климатической нормы, сообщило РИА «Новости».

В Москве ожидается до +13 градусов, в Подмосковье — до +9…+14 градусов. Осадков, как и сильного ветра, не будет. Атмосферное давление будет медленно понижаться до 752 миллиметров ртутного столба.

Тишковец добавил, что небо в столице будет очень ясным.

«На языке авиационных метеорологов такая погода называется „миллион на миллион“», — пояснил синоптик.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что очень теплый воздух из Южной Европы продолжит доставить в европейскую часть России установившийся в средней тропосфере юго-западный ведущий поток. Пока прогнозируется сухая, преимущественно солнечная погода. А температура воздуха будет выше среднестатистических октябрьских значений.