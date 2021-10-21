«Погодные качели» придут в Центральную Россию
Резкое потепление сменится холодом в Москве и области
Настоящие погодные качели придут в Москву и Московскую область. По данным синоптиков, резкое потепление к выходным сменится холодом. Об этом написал ОТР.
После снега, который выпал накануне в столичном регионе, в четверг и пятницу придет теплая погода - до 14 градусов. Однако уже в субботу заметно похолодает. Днем столбик термометра поднимется до семи градусов. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.
По словам специалистов Гидрометцентра, жителей Центральных регионов ждут перепады атмосферного давления, то есть так называемая барическая пила.