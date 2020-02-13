    13 февраля 2020, 13:10

    Погодные аномалии сохранятся в Москве на этих выходных

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы, рассказала RT, какая погода ожидается в столице на выходных, 15 и 16 февраля.

    Температурные аномалии сохранятся. Из-за высокого атмосферного давления ожидаются прояснения. В субботу должно выйти солнце. Днем планируется плюсовая температура, а ночью минусовая. Ветер стихнет, поэтому погода будет комфортной. В понедельник могут выпасть небольшие осадки.

    Синоптик заявила, что «циклоны стали приметой нынешней зимы».