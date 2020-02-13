Погодные аномалии сохранятся в Москве на этих выходных
Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы, рассказала RT, какая погода ожидается в столице на выходных, 15 и 16 февраля.
Температурные аномалии сохранятся. Из-за высокого атмосферного давления ожидаются прояснения. В субботу должно выйти солнце. Днем планируется плюсовая температура, а ночью минусовая. Ветер стихнет, поэтому погода будет комфортной. В понедельник могут выпасть небольшие осадки.
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