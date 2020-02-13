Погодные аномалии сохранятся в Москве на этих выходных

Температурные аномалии сохранятся. Из-за высокого атмосферного давления ожидаются прояснения. В субботу должно выйти солнце. Днем планируется плюсовая температура, а ночью минусовая. Ветер стихнет, поэтому погода будет комфортной. В понедельник могут выпасть небольшие осадки.

Синоптик заявила, что «циклоны стали приметой нынешней зимы».