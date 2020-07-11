Погодные аномалии последних лет в России объяснили

Климат сильно изменчив в высоких широтах в отличие от экваториальных районов. Из-за этого вместо обычных зональных передвижений воздушные массы передвигаются с севера на юг и с юга на север.

Именно вследствие таких меридиональных процессов антициклоны происходят в высоких широтах.

А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков назвал причину жары и засухи на Урале и в Западной Сибири. Ей оказались блокирующие антициклоны. Раньше влажный воздух из Атлантики почти «упирался» в стену антициклона и оставлял весь запас влаги в Европе.

«Сейчас же подобные антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью. Поэтому там достаточно жарко, сухо, осадков выпадает немного и высокая пожароопасность», — объяснил он.

Высокая температура создает необходимые условия для формирования смерчей. Теплый воздух поднимается, остывает там, после чего конденсируется в облачность и возвращается нисходящим холодным воздушным потоком. Затем он сталкивается с землей и образует шквалы и смерчевые завихрения.

Соприкосновение теплых и холодных воздушных масс — причина опасных погодных явлений. Об этом заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ранее отдыхающие в Краснодарском крае сняли на видео зарождающийся смерч. А в Москве знойный день с жарой в +30 градусов закончился сильным ливнем. Всего за несколько минут жители столичного региона увидели черные тучи над головой.