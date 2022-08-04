Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности

Метеорологи объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары выше +30 градусов. Предупреждение действует до утра 5 августа, сообщил Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 11 часов 5 августа. В дневные часы сильная жара с температурой +30…+33 градусов», — объявили специалисты.

Аналогичное предупреждение метеорологи сделали 3 августа, сообщил RT. В четверг днем в Москве столбик термометра покажет +29…+31 градус, в регионе — +27…+32 градуса. Без осадков. Кроме того, в Москве и Московской области сохранится высокая пожароопасность.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие дни на территории Центральной России будет так же жарко, на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Медицинского центра МГУ имени М. В. Ломоносов Симон Мацкеплишвили предостерег от передозировки и, наоборот, резкой отмены препаратов для лечения болезней сердца, так как в жару это может быть опасно.