Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в конце новогодних праздников

В конце недели в Москве и Подмосковье не ожидается метеокачелей ни по скачкам температуры, ни по атмосферному давлению, рассказал начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин. Аномальных осадков тоже не прогнозируется, хотя без снегопада все же не обойдется.

По словам специалиста, в ночь с 6 на 7 января в столице и Московской области ожидается западный ветер до пяти метров в секунду. В пятницу осадков не будет, а небо почти расчистится от облаков, сообщил RT.

Мороз с 7 на 8 января ожидается до -8…-10 градусов, днем будет немного теплее. Термометры покажут -5…-7 градусов. «Небольшие осадки мы ожидаем в ночь с пятницы на субботу. Плотный снег также будет идти в воскресенье днем и в столице, и в области», — добавил Варакин.

Синоптик отметил, что с пятницы на субботу и вплоть до понедельника температура и в дневные, и в ночные часы будет колебаться в пределах -7…-10. «Рождественских морозов мы не ждем. Температура будет чуть выше нормы», — добавил он.

Похолодание ожидается к Крещению, 19 января. Температура упадет до -15 градусов.