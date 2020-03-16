    16 марта 2020, 13:51

    Погода в России резко изменится из-за арктического антициклона

    Ольга Ситникова

    Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подчеркнул, что на смену теплой погоде в южной части России придут заморозки и резкое похолодание. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    По словам Вильфанд, за прошлую неделю воздух в Краснодарском крае прогрелся до +23, а в Майкопе — до +26.

    «По сравнению с предыдущими значениями температура снизится на 18-20 градусов. Так, в Крыму прогнозируются заморозки от минус 2 до минус 7 градусов, в Краснодарском крае столбики термометров опустятся до минус 6», — отметил эксперт.

    Тем не менее, 16–20 марта жителям Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края следует ожидать температуру на восемь — десять градусов выше нормы.

    «В Якутске температура составит от минус 3 до минус 4 градусов. В середине марта это невероятно высокие температуры», — заявил Вильфанд.

    Ранее научный руководитель пояснил, что снег в столице выпал из-за быстрого перемещения холодных масс. Оно возникло из-за прихода холодных масс севера, которые за два часа изменились на теплые.