Общество 04 сентября 2023, 15:14 Погода в Нижнем Новгороде в сентябре будет теплой и солнечной

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Нижегородцев ждет облачный, но достаточно теплый сентябрь. Об этом сайту pravda-nn.ru рассказал руководитель Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Первая половина месяца будет радовать до +20 градусами тепла, вторая — будет прохладнее. Так, к концу месяца столбик термометра опустится до отметки +13. Несмотря на облачную погоду, осадков будет немного. Как добавил синоптик, на 13,9% меньше, чем годом ранее.

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