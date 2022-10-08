Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября | 360°

Общество 08 октября 2022, 04:23 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября Гидрометцентр России: в Москве установится теплая погода 8 октября РИА «Новости»

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Теплая погода установится в московском регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается.

В темное время суток столбики термометров в российской столице упадут до +6 градусов. Днем в Московской области метеорологи прогнозируют до +16 градусов, ночью похолодает до +9 градусов. В отдельных районах ожидается до +4 градусов.

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Ветер западного направления подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Выходные в Москве будут теплыми, об этом ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Среднесуточная температура воздуха на три градуса превысит климатическую норму. Такую погоду можно назвать золотой осенью, однако она продлится недолго — всего несколько дней, а потом в Москве наступит очередное похолодание.

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