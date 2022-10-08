Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября | 360°

Все новости

Мир

08 октября 2022, 05:58

Китайские СМИ предсказали «трения в Европе» на фоне энергетического кризиса

Деньги

08 октября 2022, 05:28

Аргентине пообещали новый денежный транш от МВФ

Реклама

Мир

08 октября 2022, 04:58

Саудовский министр ответил на упрек США из-за сокращения нефтедобычи

Мир

08 октября 2022, 04:53

Американский колумнист заявил, что США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос»

Армия

08 октября 2022, 04:42

Подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России

Общество

08 октября 2022, 04:23

Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября

Технологии

08 октября 2022, 04:03

Стало известно, у кого скоро перестанет работать WhatsApp

Мир

08 октября 2022, 04:02

Мирошник предрек Украине судьбу Афганистана в отношениях с НАТО

Здоровье

08 октября 2022, 03:55

Россиянам рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой

Общество

08 октября 2022, 04:23

Москвичам пообещали теплую погоду 8 октября

Гидрометцентр России: в Москве установится теплая погода 8 октября

Читать 360tv в

Теплая погода установится в московском регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается.

В темное время суток столбики термометров в российской столице упадут до +6 градусов. Днем в Московской области метеорологи прогнозируют до +16 градусов, ночью похолодает до +9 градусов. В отдельных районах ожидается до +4 градусов.

Реклама

Ветер западного направления подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Выходные в Москве будут теплыми, об этом ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Реклама

Среднесуточная температура воздуха на три градуса превысит климатическую норму. Такую погоду можно назвать золотой осенью, однако она продлится недолго — всего несколько дней, а потом в Москве наступит очередное похолодание.

Москва

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама