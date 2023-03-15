Общество 15 марта 2023, 12:18 Погода в Москве обновила тепловой рекорд с начала года Специалист центра «Фобос» Леус: 15 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года РИА «Новости»

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Погода 15 марта в Москве поставила рекорд: среда стала самым теплым днем с начала года, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, столбики термометра поднялись до +6,4 градуса.

«Московский март наконец-то обогнал январь», — констатировал эксперт.

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По словам Леуса, ранее в лидерах по теплу было 2 января. В тот день температура в столице составляла +6,2 градуса.

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Синоптик добавил, что в древности по погоде в этот день делали прогнозы на позднюю весну и лето.

«Если сегодня ясно, то также ясно будет в Юрьев день (6 мая), когда начинались активные полевые работы, и на Николу Вешнего (22 мая)», — отметил Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в комментарии ТАСС сообщила, что 15 марта в Москве может потеплеть до +9.

«Думаю, сегодня будет [самый теплый день в году], даже утро теплое — +4 градуса», — пояснила она.

В Московской области, по ее словам, в среду потеплеет до +5…+10 градусов.