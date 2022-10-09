Синоптики предупредили москвичей о дожде 9 октября | 360°

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Синоптики предупредили москвичей о дожде 9 октября

Гидрометцентр России: Москву 9 октября ждет небольшой дождь

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Дождливая погода установится в Москве в воскресенье. Столбики термометров покажут +14 градусов, информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух прогреется до +12 +14 градусов, ночью похолодает до +6 градусов. В Подмосковье температура воздуха составит +10 +15 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. В отдельных районах Московской области в темное время суток возможно похолодание до +3 градусов.

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Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 748 мм ртутного столба. В целом погода в воскресенье будет комфортной. Синоптики назвали этот период золотой осенью, но она продлится недолго. На следующей неделе москвичей ждет изменение погоды. Ранее сообщалось, что из-за непогоды не запустили паромную переправу в Крыму.

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