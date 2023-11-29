Общество 29 ноября 2023, 19:10 Погода ухудшится в Тюмени 30 ноября

Читать 360tv в

Резкое ухудшение погоды с туманом и гололедицей ожидается в Тюмени в четверг, 30 ноября. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные сайта тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в четверг опустятся до -5 градусов, осадков не ожидается. С вечера среды и до 10:00 следующего дня город накроет туман.

Реклама

Отмечается, что на дорогах Тюмени ожидается гололед, на деревьях и проводах будет изморозь.