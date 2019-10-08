Погода не помешала. Подмосковные фермеры собрали 400 тысяч тонн зерна

В Московской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Так, сбор зернового урожая превысил 400 тысяч тонн. Нестабильная погода подмосковным аграриям не помешала.

«Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объемах урожая зерновых в этом году, и он уменьшится по сравнению с предшествующим сезоном. Но потом погода помогла аграриям, в итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали — 408,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 27,6 центнера с гектара», — отметил Андрей Разин.

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В сборе урожая принимали участие порядка 400 уборочных комбайнов и более 220 сушилок. Кстати, в этом году посеяли зерновых больше, чем в прошлом — на 30 тысяч гектаров. Муниципалитетами-лидерами стали Зарайск (более 80 тысяч тонн зерна), Серебряные Пруды (65 тысяч тонн), Луховицы (60 тысяч тонн).