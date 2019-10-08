Погода не помешала. Подмосковные фермеры собрали 400 тысяч тонн зерна
Так, сбор зернового урожая превысил 400 тысяч тонн. Нестабильная погода подмосковным аграриям не помешала.
«Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объемах урожая зерновых в этом году, и он уменьшится по сравнению с предшествующим сезоном. Но потом погода помогла аграриям, в итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали — 408,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 27,6 центнера с гектара», — отметил Андрей Разин.
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В сборе урожая принимали участие порядка 400 уборочных комбайнов и более 220 сушилок. Кстати, в этом году посеяли зерновых больше, чем в прошлом — на 30 тысяч гектаров. Муниципалитетами-лидерами стали Зарайск (более 80 тысяч тонн зерна), Серебряные Пруды (65 тысяч тонн), Луховицы (60 тысяч тонн).