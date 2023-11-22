Эксклюзив 22 ноября 2023, 11:08 Погибшую в Донбассе российскую актрису предложили наградить в Госдуме Депутат Драпеко предложила наградить погибшую в Донбассе актрису Меньших РИА «Новости»

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Погибшую при посещении зоны боевых действий в Донбассе актрису Полину Меньших необходимо наградить. Об этом «360» заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

По ее словам, актриса совершила героический поступок, потому что сознательно рисковала своей жизнью.

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«Полина — это тот уникальный случай, когда она сознательно рисковала жизнью. Это героический поступок, который нужно отметить», — сказала парламентарий.

Драпеко отметила, что в зоне СВО многие подвергают себя смертельной опасности.

«Я считаю, что артисты и волонтеры, выезжающие в зону боевых действий, тоже подвергают свою жизнь опасности. Конечно, нужно поощрять не только погибших, но и живых», — добавила депутат.

О гибели Меньших во время выступления на территории Донбасса стало известно вечером во вторник. Ее группа попала под обстрел со стороны украинских боевиков.

Знакомый актрисы рассказывал «360», что она всегда была преданной своему делу и умела зажигать сердца слушателей.