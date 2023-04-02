02 апреля 2023, 20:23
Погибший военкор Татарский учился богословию
Протоиерей Александр Тимофеев рассказал о последнем причастии военкора Татарского
Ставший жертвой теракта военный корреспондент Владлен Татарский год назад поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания. Об этом в своем Telegram-канале написал заведующий Библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев.
В своем сообщении он назвал военкора настоящим именем — Максим Фомин.
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«Максим стремительно шел к Богу. В четверг на литургии Мариина стояния он причастился Святых Христовых Таин. В прошлом году по моей рекомендации поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания», — рассказал священник.
Он отметил, что в ближайшие дни ждал визита журналиста в храме.
«Упокой тебя Господи во Царствии Своем, дорогой сын и брат!» — подытожил протоиерей.
Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при детонации взрывного устройства в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По словам очевидца, бомба находилась в статуэтке, которую неизвестная девушка передала журналисту. Вручив подарок, она села подальше от сцены, а после детонации убежала первой.
По последним данным, число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 19 человек.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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