Общество 02 апреля 2023, 20:23 Погибший военкор Татарский учился богословию Протоиерей Александр Тимофеев рассказал о последнем причастии военкора Татарского https://t.me/protalextim

Читать 360tv в

Ставший жертвой теракта военный корреспондент Владлен Татарский год назад поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания. Об этом в своем Telegram-канале написал заведующий Библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев.

В своем сообщении он назвал военкора настоящим именем — Максим Фомин.

Реклама

«Максим стремительно шел к Богу. В четверг на литургии Мариина стояния он причастился Святых Христовых Таин. В прошлом году по моей рекомендации поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания», — рассказал священник.

Он отметил, что в ближайшие дни ждал визита журналиста в храме.

«Упокой тебя Господи во Царствии Своем, дорогой сын и брат!» — подытожил протоиерей.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при детонации взрывного устройства в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По словам очевидца, бомба находилась в статуэтке, которую неизвестная девушка передала журналисту. Вручив подарок, она села подальше от сцены, а после детонации убежала первой.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 19 человек.