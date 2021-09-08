Погибший вместе с Зиничевым режиссер ранее снял фильм о падении главного героя со скалы

Режиссер Александр Мельник, трагически погибший на учениях МЧС под Норильском, ранее снял фильм, герой которого падает со скалы. По данным СМИ, смерть члена съемочной группы выглядела подобным образом. Об этом сообщил Daily Storm.

В фантастическом боевике «Новая земля», который вышел в 2008 году, рассказывается о вымышленном мире, где не действует смертная казнь. В качестве эксперимента российские власти отвозят заключенных на необитаемый остров и предлагают им начать новую жизнь. Однако все приезжие погибают, а в конце кинокартины трое героев улетают с острова. Оставшийся там Николай падает с обрыва в воду.

Ранее стало известно, что трагический случай произошел во время масштабных учений МЧС. Режиссер Александр Мельник погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. По данным Telegram-канал «112», оба они скончались в вертолете, не доехав до больницы Норильска.