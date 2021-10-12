Погибших в крушении самолета L-410 опознали

Всех погибших в Мензелинском районе Татарстана при крушении самолета L-410 опознали. Родственникам выдали тела, сообщило РИА «Новости».

Завершилась процедура опознания погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарстана, произошедшей 10 октября.

«За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», — сообщили в экстренных службах республики. Еще четыре тела родным передадут чуть позже.

Самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. На его борту находились 23 человека, из них 21 парашютист местного аэроклуба. Погибли 14 парашютистов и два пилота, еще шесть человек пострадали.

В правительстве Татарстана сообщили, что выплатят семьям погибших в результате крушения L-410 по одному миллиону рублей, а получившим тяжкий или средний вред здоровью перечислят 400 тысяч рублей.

Перед полетом парашютисты успели записать видео. На записи видно, что спортсмены по очереди называют свои имена и фамилии, говорят об упражнении, которое они намерены выполнить, и добавляют фразу: «К прыжку готов».