Погибших в катастрофе с Ил-112В похоронят с воинскими почестями в Мытищах

Членов экипажа потерпевшего катастрофу Ил-112В похоронят с воинскими почестями на мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах. Церемония пройдет 31 августа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье, недалеко от Кубинки, 17 августа. На борту находились Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Все они погибли.

Самолет прилетел в Московскую область из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021». Мероприятие прошло в Кубинке с 22 по 28 августа.

Расследованием причин крушения занимается специальная комиссия. Черный ящик уже отправлен на расшифровку.

Несмотря на авиакатастрофу, программу создания самолета Ил-112В решено не закрывать, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Также не будут останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26.