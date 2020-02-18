Погибшие на вилле в Испании российские бизнесмены занимались аптеками в Рязани

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми на вилле в Испании. Оказалось, что один из них владел сетью аптек в Рязани, а другой был его партнером по бизнесу. Умерли мужчины во сне из-за отравления угарным газом.

«Виктор Миронов погиб вместе с партнером по бизнесу. Трагическая случайность — отравление угарным газом. Прощание, надеюсь, пройдет на этой неделе, ориентировочно пятница–суббота», — сообщил ТАСС родственник предпринимателя.

Миронов был генеральным директором сети аптек «Фарма». Эта аптечная сеть считается одной из самый крупных в Рязанской области.

Тела бизнесменов нашли 10 февраля на вилле одного из них в испанском городе Дения. Мужчины спали в разных комнатах и отравились во сне угарным газом. В доме был неисправен газовый котел. Близкие не смогли до них дозвониться и начали бить тревогу.

По адресу приехала полиция, которая и нашла бизнесменов. никаких признаков взлома и ограбления не было, а судмедэксперт подтвердил, что смерть произошла естественным путем. Виктору Миронову и его партнеру по бизнесу было по 62 года.