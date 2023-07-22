Общество 22 июля 2023, 14:24 Погибшего военкора Журавлева попросили представить к ордену Мужества ОП подала ходатайство о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества РИА «Новости»

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Ходатайство о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне спецоперации военному корреспонденту РИА «Новости» Ростиславу Журавлеву подготовила Общественная палата (ОП). Об этом беседе с агентством сообщил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Владимир Малькевич.

Он подчеркнул, что Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России.

«Для меня лично это страшный удар, потому что Ростислав — не поворачивается язык сказать „был“ — не только профессиональный журналист, но обаятельный товарищ, друг», — заявил Малькевич.

Собеседник агентства добавил, что Общественная палата подаст ходатайство о присвоении журналисту ордена Мужества.

«Дело даже не в награде, на мой взгляд, он входил совершенно однозначно в десятку ведущих военкоров нашей страны», — добавил общественник.

Группа российских корреспондентов попала под обстрел украинских боевиков во время работы в Запорожской области. В результате атаки погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения различной степени тяжести получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.