Важное 22 июля 2023, 15:04 Погибшего в СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге Гендиректор «Россия сегодня» Киселев: военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился — по желанию матери журналиста. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он назвал журналиста опытнейшим профессионалом, который первым был в самых опасных зонах и всегда доносил точную и важную информацию.

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О гибели сотрудника РИА «Новости» стало известно в субботу, 22 июля. Журавлева не стало в результате обстрела ВСУ в Запорожской области.

Ранения получили еще три журналиста — фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, оператор «Известий» Дмитрий Шиков и корреспондент Роман Польшаков.

Союз журналистов России будет ходатайствовать о присвоении Журавлеву ордена Мужества. Также организация готова оказать семье погибшего помощь, уточнил председатель СЖР Владимир Соловьев.

В Минобороны сообщили, что ВСУ обстреляли группу журналистов кассетными боеприпасами.