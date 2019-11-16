Погибшего в колледже Благовещенска студента похоронили

Суд арестовал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

Панихида по погибшему прошла в Доме культуры 16 ноября, с 12:00 до 13:00 по местному времени (с 06:00 до 07:00 по Москве).

На похороны пришли более 200 человек. Среди них родители Алексея, бабушка, родной брат, его девушка Дарина.

«Очень много людей приехали из колледжа. Его похоронили рядом с дедушкой», — отметила Дидык.

Голубничий родился и окончил школу в селе Среднебелая, жил в полной семье.

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 миллиона рублей из резервного фонда, пообещали власти Приамурья.

Девятнадцатилетний студент устроил стрельбу в колледже 14 ноября. Погиб его ровесник — Алексей Голубничий, еще трое молодых людей получили травмы. К учебному заведению подъехали полицейские и вступили со злоумышленником в перестрелку. В итоге стражи порядка заблокировали его в аудитории, где хулиган и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительной версии, студент расстрелял других молодых людей из-за конфликта между сверстниками. Кроме того, заведено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Генерального директора ЧОПа «Сириус-А», которое охраняло колледж, Сергея Андрющенко заключили под стражу до 14 января. А судьба охранника от этой организации Олега Ермолаева пока неизвестна, меру пресечения изберут 19 ноября. Мужчина работал в тот день в колледже.