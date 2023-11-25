25 ноября 2023, 18:16
Погибшего в Донбассе журналиста Максудова похоронили в Москве
РИА «Новости»: погибшего военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище
Погибшего в зоне спецоперации журналиста Бориса Максудова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Траурную церемонию сопроводили воинскими почестями: почетный караул дал троекратный залп, играл траурный оркестр.
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«Борис был уникальным человеком. Очень редко, когда есть такое неравнодушие, тем более в нашей циничной профессии. Он сам достиг очень высокого уровня профессионализма, а также учил других. Раздавал все, что имел», — отметил депутат Евгений Попов.
Парламентарий напомнил, что Максудов умел рассказывать о судьбах людей и их жизни.
«Находил такие мелкие детали, которые не могут разглядеть другие репортеры. Для нашей журналистской семьи это большая потеря. В это невозможно поверить», — добавил он.
О гибели Максудова стало известно в четверг, 23 ноября. Журналист Владимир Соловьев сообщал, что днем ранее работавший в зоне специальной операции военкор получил тяжелые ранения, спасти его не удалось.
МИД России заявлял, что смерть Максудова стала огромной потерей для всего журналистского сообщества.
Журналистика
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