Общество 25 ноября 2023, 18:16 Погибшего в Донбассе журналиста Максудова похоронили в Москве РИА «Новости»: погибшего военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Погибшего в зоне спецоперации журналиста Бориса Максудова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Траурную церемонию сопроводили воинскими почестями: почетный караул дал троекратный залп, играл траурный оркестр.

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«Борис был уникальным человеком. Очень редко, когда есть такое неравнодушие, тем более в нашей циничной профессии. Он сам достиг очень высокого уровня профессионализма, а также учил других. Раздавал все, что имел», — отметил депутат Евгений Попов.

Парламентарий напомнил, что Максудов умел рассказывать о судьбах людей и их жизни.

«Находил такие мелкие детали, которые не могут разглядеть другие репортеры. Для нашей журналистской семьи это большая потеря. В это невозможно поверить», — добавил он.

О гибели Максудова стало известно в четверг, 23 ноября. Журналист Владимир Соловьев сообщал, что днем ранее работавший в зоне специальной операции военкор получил тяжелые ранения, спасти его не удалось.

МИД России заявлял, что смерть Максудова стала огромной потерей для всего журналистского сообщества.