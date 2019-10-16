Погибшего в аварии мэра Абакана Булакина похоронили

Булакин трагически погиб 14 октября в районе Минусинска (Красноярский край). По данным региональной ГИБДД, автомобиль, за рулем которого находился 66-летний градоначальник, вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р257 и врезался в дерево.

Булакин умер на месте до приезда врачей. По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с сердцем мэра Абакана — за рулем ему стало плохо и он потерял управление. На данный момент специалисты изучают все обстоятельства произошедшего.

В мэрии отметили, что на прощание с Булакиным пришло много людей.

16 октября объявлено в Абакане днем траура. Городские власти рекомендовали всем организациям и предприятиям перенести или отменить массовые праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

На здании городской администрации приспущены флаги.