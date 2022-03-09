Погибшего в 29 лет участника спецоперации на Украине посмертно наградили орденом Мужества

Погибший в ходе спецоперации 29-летний сержант из Астрахани Темирлан Джасагулов посмертно награжден орденом Мужества, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин в своем Instagram-аккаунте. Младший сержант гвардии «отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины, народа, Отчизны». Посмертная награда присуждается «за героизм, проявленный при выполнении специальных задач». Орден передадут родителям бойца.

«Сегодня попрощались с младшим сержантом Темирланом Джасагуловым. <…> Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном поселке Алча Красноярского района. Поддержку семье оказывали с первых дней после известия. Среди тех, кто все это время находится рядом с родственниками бойца, не только одноклассники, школьные учителя и одногруппники, но и прибывшие сослуживцы из Камышина, Волгограда, Ставрополя, Анапы», — сообщил глава Астраханской области.

Ранее стало известно, что офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации на Украине. Во время выполнения боевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Капитан лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.

Левкин прикрывал своих товарищей, а затем добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь, передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Алексея Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП.

Также ордена Мужества за участие в спецоперации удостоился капитан Руслан Гилев, сообщили «Известия».