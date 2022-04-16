Погибшего на Украине генерала-майора Фролова похоронили в Петербурге

Заместитель командующего восьмой армии генерал-майором Владимир Фролов похоронен в Санкт-Петербурге. Он погиб во время российской спецоперации на Украине, рассказали в пресс-службе города.

Церемонию прощания посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб», — заявил Беглов.

Он назвал Фролова настоящим патриотом и отметил, что его отец участвовали в Великой Отечественной войне. Генерал-майор «до конца исполнил свой воинский и человеческий долг», заключил губернатор.