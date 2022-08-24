Погибшего на Украине моряка Редько решили кремировать

Родственники погибшего в Измаиле российского моряка Юрия Редько решили кремировать его тело на Украине. Дочь россиянина Юлия Баранова рассказала «360», что из-за жары и проведения спецоперации транспортировка тела могла бы растянуться на месяц.

«Мы его сейчас вывезти не можем, потому что везти его в гробу — это 10 дней минимум, если не больше. Там сейчас жара, бальзамировать его не будут. Мы приняли решение, что будем делать кремацию, чтобы сюда быстрее переправили урну [с прахом]», — рассказала Баранова.

По словам женщины, смерть Юрия Редько стала невосполнимой потерей для семьи. У него осталась супруга, дочь и сын, внуки, а также 84-летний отец. Два года назад он похоронил свою жену, и теперь ему придется прощаться с сыном.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у меня папа не просто так умер, чтобы хотя бы его команду вытащили», — добавила Юлия Баранова. По ее словам, в Измаиле удерживают еще 87 человек, и многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Юрий Редько скончался 23 августа. В начале года в порту Измаила задержали экипажи судов, зашедших туда на ремонт. По мнению Юлии Барановой, украинские медики не оказали помощь ее отцу, поэтому он погиб.