Погибшего на спецоперации протоирея Васильева похоронят в Подмосковье | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:15 Погибшего на спецоперации протоирея Васильева похоронят в Подмосковье РПЦ: протоирея Васильева похоронят рядом с храмом в поселке Власиха YouTube

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Погибшего в зоне проведения специальной операции протоирея Михаила Васильева похоронят 9 ноября на территории храма в подмосковном поселке Власиха. Об этом сообщили в пресс-службе Российской православной церкви.

Васильева в храме Христа Спасителя отпел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проститься со священником, сообщил ТАСС, пришли множество людей. На отпевании присутствовали его семья, исполняющий обязанности командующего ВДВ России генерал-лейтенант Анатолий Концевой, Герой РФ генерал-полковник Владимир Шаманов и заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

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О гибели священнослужителя при выполнении пастырских обязанностей в зоне специальной операции стало известно 6 ноября. При жизни Васильев служил настоятелем храма преподобного Илии Муромца и великомученицы Варвары, подворья при штабе РВСН в поселке Власиха

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Во вторник президент России Владимир Путин присвоил Васильеву звание Героя России посмертно за проявленные мужество и героизм, писал RT. Кроме того, за «служение Церкви и Отечеству» священнослужителя наградили посмертно орденом Славы и чести I степени.