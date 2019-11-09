Погибшего на пожаре главу района в Смоленской области наградят посмертно

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара в чужом доме. Героически погибшего чиновника посмертно представят к награде, рассказал «360» губернатор Алексей Островский.

«Трагедия случилась в силу того, что Олег Макаров был глубоко порядочным, искренним и переживающим за людей, в целом за ту работу, которой он занимался, человеком. Поэтому когда поблизости от его дома случился пожар, он наравне с другими односельчанами бросился оказывать содействие, тушить этот пожар. Ему стало плохо. К сожалению, в больнице он умер», — рассказал губернатор.

По словам чиновника, гибель Макарова стала глубочайшей потерей не только для семьи, но и в целом для района, для области.

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«Он был крайне эффективным руководителем, компетентным. А главное — глубоко порядочным человеком, которого я искренне уважал и гибель которого я глубоко и искренне переживаю. Поступок неординарный, геройский. Поэтому в установленном порядке мы рассмотрим вопрос, чтобы посмертно поощрить Олега Макарова», — добавил губернатор.

Пожар случился 8 ноября в одном из домов в Холм-Жирковском районе. По данным смоленского управления МЧС, пожар начался вечером, в 21:30. В тушении участвовали четыре спасателя. О причинах возгорания официальных сообщений пока не поступало. Идет разбирательство.