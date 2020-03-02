Погибшего мужа блогерши-миллионщицы предупреждали об опасности сухого льда

Менеджер компании «Полюс холода» предупреждал Валентина Диденко, что нужно осторожно пользоваться сухим льдом. Мужчина заверил, что все понял и будет внимателен.

«Полюс холода» предоставил изданию Readovka аудиозапись телефонного разговора Диденко и менеджера компании.

«Валентин, добрый день! Влада беспокоит. Дико, конечно, звучит, а вы знаете, что у вас возможны ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда -77 градусов», — заявила сотрудница компании.

Валентин ее перебил словами: «При соприкосновении с телом». «Мы ответственность просто нести не будем», — подчеркнула Влада. Диденко ответил, что понял ее. После этого он сказал, что ему нужен совсем небольшой объем сухого льда. «Они (кусочки льда — прим. ред.) растают, и мы тогда попрыгаем в этот бассейн», — заверил Валентин.

На прощание Влада напомнила, что надо быть предельно осторожным с веществом. Глава семейства Диденко пообещал, что так и будет.

Издание написало, что вдова Диденко Екатерина отказалась от участия в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» в последний момент. Она якобы изменила свое решение, как только узнала, что на программу придут представители «Полюса холода».

Блогер-миллионник Екатерина Диденко 28 февраля отмечала свой день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Ее муж Валентин в качестве подарка принес туда 25 килограммов сухого льда. Его он бросил в бассейн, а потом прыгнул в воду вместе с некоторыми гостями вечера. В итоге три человека, включая Валентина, погибли. Они утонули из-за нехватки воздуха.

Вдова Диденко ранее рассказала, что не собирается хоронить мужа. По его желанию она кремирует его тело.