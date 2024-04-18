Общество 18 апреля 2024, 16:37 Погиб радиоведущий Олег Гробовников Радиоведущий Олег Гробовников погиб в 62 года из-за несчастного случая Freepik

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Не стало радиоведущего Олега Гробовникова. Он погиб на 63-м году жизни, сообщило ИА InterMedia.

По данным издания, о гибели радиоведущего написали его друзья в социальных сетях. Они уточнили, что жизнь Гробовникова оборвалась в результате несчастного случая 17 апреля. О том, что именно произошло, не уточняется.

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Гробовников родом из Москвы. Он обучался в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) на факультете журналистики. Вел популярное утреннее шоу «Молодежный канал», которое запустили на радиостанции «Юность» в 1987 году. До того как появились независимые музыкальные FM-радиостанции, только там слушатели могли насладиться новой российской рок-музыкой.

Позже Гробовникова пригласили ведущим в программу «Вечерний курьер», а также он вел хит-парад «Галактика». С 1994 года начал работать на «Радио Рокс».