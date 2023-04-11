Общество 11 апреля 2023, 06:37 Погиб один из зачинщиков захвата храмов на Украине Возглавивший захват храма УПЦ экс-депутат Верховной рады Стретович умер после ДТП РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович попал в ДТП и погиб. Журналистка Мирослава Бердник заявила в своем Telegram-канале, что он возглавил штурм одного из храмов Украинской православной церкви.

«В аварии погиб экс-депутат Владимир Стретович, накануне возглавлявший захват храма», — написала она 10 апреля.

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Авария случилась на прошлой неделе, одним из первых о гибели бывшего народного депутата объявил его коллега Александр Доний, сообщило РИА «Новости». Он рассказал о гибели Владимира Стретовича в аварии, но не уточнил где и при каких обстоятельствах она произошла. Его слова подтвердил бывший депутат Михаил Поживанов.

Ранее во время захвата храма УПЦ в селе Липовец Киевской области умер сторонник раскольнической Православной церкви Украины. Он почувствовал себя плохо, когда напал на священника. ПЦУ также силой взяла под контроль собор в Хмельницком и добилась сноса деревянного храма во Львове.