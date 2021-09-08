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    08 сентября 2021, 14:54

    Погиб как мужчина. Депутат Сухарев выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

    Александр Блинов, Дарья Новая

    Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как мужчина, пытаясь спасти другого человека. Профессионализм профессии здесь ни при чем, это характеризует его прежде всего как человека. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат Госдумы Иван Сухарев.

    Погиб как мужчина. Депутат Сухарев выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

    Парламентарий признался, что не был лично знаком с Зиничевым, но наблюдал за его работой во главе МЧС.

    «Хотелось бы выразить соболезнования родным и близким. Светлая память», — сказал депутат.

    Сухарев отметил, что смерть человека — это всегда трагедия. Но Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь другого. Это мужской поступок, и такой героизм говорит о нем не просто как о профессионале, который верен службе, но и как о достойном человеке.

    «Нельзя разрывать поступок мужской с человеком», — заявил Сухарев.

    Зиничев погиб в Норильске, куда прибыл на межведомственные учения. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва. Зиничев прыгнул за ним в воду, но разбился о камень. Оба скончались.

    Евгению Зиничеву было 55 лет. Он руководил МЧС с мая 2018 года.

    Соболезнования в связи с гибелью Зиничева ранее выразил президент РФ Владимир Путин.