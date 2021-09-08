Погиб как мужчина. Депутат Сухарев выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как мужчина, пытаясь спасти другого человека. Профессионализм профессии здесь ни при чем, это характеризует его прежде всего как человека. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий признался, что не был лично знаком с Зиничевым, но наблюдал за его работой во главе МЧС.

«Хотелось бы выразить соболезнования родным и близким. Светлая память», — сказал депутат.

Сухарев отметил, что смерть человека — это всегда трагедия. Но Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь другого. Это мужской поступок, и такой героизм говорит о нем не просто как о профессионале, который верен службе, но и как о достойном человеке.

«Нельзя разрывать поступок мужской с человеком», — заявил Сухарев.

Зиничев погиб в Норильске, куда прибыл на межведомственные учения. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва. Зиничев прыгнул за ним в воду, но разбился о камень. Оба скончались.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он руководил МЧС с мая 2018 года.

Соболезнования в связи с гибелью Зиничева ранее выразил президент РФ Владимир Путин.