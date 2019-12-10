Погиб издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай

Пресс-служба «Тинькофф журнала» сообщила о гибели издателя Александра Рая и его жены, произошедшей 8 декабря. Причины смерти не раскрываются. Выпуск журнала 10–11 декабря приостановлен.

Погибшему при трагических обстоятельствах Александру Раю было 29 лет. Банк «Тинькофф» пообещал оказать материальную поддержку родным и сыну издателя.

«Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж», — сообщила пресс-служба.

Родившийся в Москве в 1990 году Александр Рай закончил Московский педагогический государственный университет. Затем был главным редактором блога «Нетологии», и в 2014 году на основе блога банка запустил «Тинькофф-журнал». К сентябрю 2019 года аудитория журнала достигла пяти миллионов уникальных посетителей.