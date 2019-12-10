  • Погиб издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай

    10 декабря 2019, 21:22

    Анастасия Кукова

    Пресс-служба «Тинькофф журнала» сообщила о гибели издателя Александра Рая и его жены, произошедшей 8 декабря. Причины смерти не раскрываются. Выпуск журнала 10–11 декабря приостановлен.
    Погиб издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай

    Погибшему при трагических обстоятельствах Александру Раю было 29 лет. Банк «Тинькофф» пообещал оказать материальную поддержку родным и сыну издателя.

    «Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем «Т—Ж», — сообщила пресс-служба.

    Родившийся в Москве в 1990 году Александр Рай закончил Московский педагогический государственный университет. Затем был главным редактором блога «Нетологии», и в 2014 году на основе блога банка запустил «Тинькофф-журнал». К сентябрю 2019 года аудитория журнала достигла пяти миллионов уникальных посетителей.