Общество 27 марта 2023, 12:20 Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий Власти Ставрополья сообщили о гибели в спецоперации Героя России Дмитрия Лисицкого Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков.

«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал он.

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По словам главы округа, гибель героя — огромная утрата для Ставрополья. Лисицкий за время службы не раз участвовал в боевых операциях, проявлял мужество и отвагу. Он получил боевой опыт в нескольких горячих точках: в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии.

Буквально месяц назад боец встречался со студентами Ставропольского государственного аграрного университета. Ранее герой сам стал выпускником этого вуза.

«Трагическое сообщение пришло с передовой. В бою погиб выпускник нашего вуза <…> Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности ректора университета Владимир Ситников.

Он назвал Лисицкого человеком огромного мужества, чести и признался, что весь коллектив вуза скорбит об утрате.