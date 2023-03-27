27 марта 2023, 12:20
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий
Власти Ставрополья сообщили о гибели в спецоперации Героя России Дмитрия Лисицкого
Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков.
«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал он.
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По словам главы округа, гибель героя — огромная утрата для Ставрополья. Лисицкий за время службы не раз участвовал в боевых операциях, проявлял мужество и отвагу. Он получил боевой опыт в нескольких горячих точках: в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии.
Буквально месяц назад боец встречался со студентами Ставропольского государственного аграрного университета. Ранее герой сам стал выпускником этого вуза.
«Трагическое сообщение пришло с передовой. В бою погиб выпускник нашего вуза <…> Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности ректора университета Владимир Ситников.
Он назвал Лисицкого человеком огромного мужества, чести и признался, что весь коллектив вуза скорбит об утрате.
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