Погиб бывший ректор вуза в Кургане

«Руководство и коллектив Курганского госуниверситета приносят соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении КГУ.

Ученый умер 2 ноября. Профессор кафедры анатомии и физиологии человека, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки России погиб в ДТП, сообщил источник агентства.

Прощание с Кузнецовым пройдет 6 ноября, с 11:00 до 12:00. В траурный зал будут пускать небольшими группами по причине роста заболеваемости коронавирусом.

Александр Кузнецов родился в 1947 году в Далматовском районе Курганской области. В 1975-м он защитил кандидатскую диссертацию, а через четыре года возглавил кафедру анатомии и физиологии в КГПИ. В 1987-м ученый дописал докторскую диссертацию и получил должность проректора КГПИ по научной работе. В 1995 году он возглавил этот вуз.

Когда КГПИ вошел в состав вновь созданного КГУ, Кузнецов стал первым проректором нового вуза.