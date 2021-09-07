Россиянам объяснили, как выгодно погасить ипотеку

Взявшие ипотеку россияне могут погасить долг благодаря подорожанию недвижимости. Жилье им посоветовали продать, чтобы получить прибыль с разницы в цене.

Заместитель гендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова назвала в беседе с «Российской газетой» ситуацию на рынке комфортной для должников.

«Если должник нацелен на погашение задолженности, рост цены квадратного метра, возможно, позволит и закрыть долг перед банком, и оставить себе разницу в ценах», — сказала она.

Оптимальным вариантом для ипотечников эксперты сочли договоренность с банком о продаже жилья без специальных торгов с последующим погашением долга.

Недвижимость за последний год по всей России существенно подорожала. И если покупку жилья это осложняет, то для взявших ипотеку несколько лет назад и испытывающих трудности с выплатой долга ситуация может, наоборот, упроститься.