Общество 09 января 2023, 21:00 «Поганое отношение». Священник осудил видео с солистом Little Big и скейтбордом в форме креста Священник Островский восхитился ответом на видео Little Big со скейтбордом в форме креста

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Священник Павел Островский из Московской области в своем Telegram-канале назвал убожеством видео фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина, который прокатился на скейтборде в форме креста. Представитель РПЦ опубликовал ролик со скейтбордистом Максимом Кругловым, который «отомстил» музыканту и исполнил несколько трюков на скейте с изображением его лица.

Островский напомнил, что лидер группы опубликовал скандальный ролик на Рождество.

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«Приделал к православному кресту ролики от скейта и покатался, тем самым выразив свое поганое отношение к нашей святыне. Я не стал тогда это комментировать, чтобы не привлекать внимания к этому убожеству», — написал священник.

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Он восхитился ответом чемпиона по скейтбордингу Максима Круглова. Тот нанес изображение Ильи Прусикина на скейт и исполнил на нем несколько впечатляющих трюков. Священник назвал его действия достойным и красивым ответом.

Фронтмен Little Big сделал скейт в форме православного креста и прокатился на нем в Рождество. Подписчики раскритиковали его, признав поступок неуместным.