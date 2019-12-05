Поездка без гарантий: депутат обвинил в задержании Кучерявого его самого

Задержание члена «Единой России» Игоря Кучерявого на Украине в Госдуме назвали проблемой политика. Депутат от КПРФ и председатель комитета нижней палаты по делам СНГ Леонид Калашников объяснил «360», что без гарантий на украинскую территорию лучше не ездить.

Калашников допустил, что у Кучерявого могли быть личные, не связанные с политикой интересы. Или же он решил посетить Украину по делам бизнеса.

«Не думаю, что это верное решение — ехать туда, во враждебное, по сути, к политикам государство без предоставления определенных гарантий», — сказал парламентарий.

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На Украину, напомнил депутат, запрещен проезд «даже обычному лицу мужского пола». Если же его коллега из Севастополя решил пренебречь положением дел, то ему остается только пенять на себя.

«Это его проблема», — заключил Калашников.

Крымского политика Игоря Кучерявого, который в 2014 году способствовал воссоединению полуострова с Россией, задержали сотрудники СБУ. Спецслужбы возбудили против россиянина дело, допросили и отпустили. В «Единой России» случившееся назвали провокацией, в Госдуме заявили, что это политическая месть.