Поезда на «Текстильщиках» омыл прорвавшийся гидрант. Видео

На станции «Текстильщики» в метро Москвы прорвало пожарный гидрант. Из-за этого платформу и проходящий состав начало поливать водой. Очевидцы выложили в Сеть видео ЧП, в шутку назвав происходящее мойкой вагонов.

На записи видно, что в поезд, прибывающий на станцию, попадает мощная струя воды, которая бьет с края платформы, огороженной заградительной лентой. Пол перрона при этом уже изрядно затоплен.

В пресс-службе подземки заявили ТАСС, что на движение поездов и безопасность пассажиров это никак не повлияло, а станция работает в штатном режиме.

«Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта. Сотрудники станции оперативно перекрыли кран и организовали уборку воды», — уточнили представители метрополитена.