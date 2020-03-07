Поезда из Керчи в Анапу пошли по Крымскому мосту

В «Южной пригородной пассажирской компании», которая будет заниматься перевозками по этому маршруту, рассказали, что поезда Керчь — Анапа — Керчь будут ходить каждый день, утром и вечером. По пятницам, выходным и праздникам днем пустят дополнительный поезд. Стоимость билета от Керчи до Анапы 439 рублей. Добраться из Крыма в Краснодарский край можно будет за два часа.

Перевозчик не ограничится только этим маршрутом, который свяжет регионы. В будущем планируется, что людей станут перевозить по Крыму современные поезда и пристыковываться к составу Анапа — Керчь — Анапа.

Железнодорожную часть Крымского моста открыл президент России Владимир Путин в декабре 2019 года. Первые автомобили поехали по переправе в мае 2018-го.