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    24 ноября 2021, 10:35

    «Поезд здоровья» запустили в Кузбассе

    Каждый желающий сможет привиться от ковида в курсирующем по региону составе

    Оксана Лавнюженко

    В Кемеровской области запустили «Поезд здоровья» специально для тех, кто еще не сделал прививку от коронавируса. Попасть в него может каждый желающий. Об этом написал ОТР.

    В состав сотрудников поезда входят также кардиологи. Они могут обучить всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим. Поезд оборудовали не только вакцинами, но и флюорографом и другими аппаратами.

    Также в мобильном составе имеется мини-лаборатория, где можно узнать свой ВИЧ-статус. Работа поезда продлится до 10 декабря.