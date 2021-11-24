«Поезд здоровья» запустили в Кузбассе

В Кемеровской области запустили «Поезд здоровья» специально для тех, кто еще не сделал прививку от коронавируса. Попасть в него может каждый желающий. Об этом написал ОТР.

В состав сотрудников поезда входят также кардиологи. Они могут обучить всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим. Поезд оборудовали не только вакцинами, но и флюорографом и другими аппаратами.

Также в мобильном составе имеется мини-лаборатория, где можно узнать свой ВИЧ-статус. Работа поезда продлится до 10 декабря.